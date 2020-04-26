На Кіровоградщині зафіксували 16 летальних випадків коронавірусу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вчора, 25 квітня, від коронавірусу помер 59-річний житель Кропивницького.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає кореспондент УНН.
"На жаль, знову маємо летальний випадок. 59-річний чоловік із Кропивницького помер удома. За допомогою до лікарів не звертався. Проте йому посмертно провели ПЛР-тестування. Результати виявились позитивними. Коло контактних осіб досліджується епідеміологами", - йдеться в дописі.
Наразі на Кіровоградщині лікуються від коронавірусу 253 людей. Із них 135 інфікованих почуваються задовільно й знаходяться вдома на самоізоляції.
118 хворих госпіталізовані: 8 пацієнтів перебувають у важкому стані в реанімації, 110 - у середньому стані важкості.
Летальних випадків – 16.
Офіційні дані свідчать про те, що більше випадків інфікування на COVID-19 виявлено серед жінок. Їх - 195. Чоловіків менше - 128.
Серед вікових груп, найбільше випадків захворювання зафіксували серед людей віком від 50 до 65 років.
Нагадаємо, на Кіровоградщині від коронавірусу вилікувалися 54 людини.