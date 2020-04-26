На Кіровоградщині від коронавірусу вилікувалися 54 людини
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Новий випадок одужання від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає кореспондент УНН.
Вилікувався 48-річний чоловік зі Знам'янки.
"Усього наразі маємо 54 людей, які успішно побороли недугу", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, за минулу добу фахівці Кіровоградського обласного лабораторного центру методом ПЛР-реакції обстежили 215 людей, із них у 17 підтвердили коронавірус.