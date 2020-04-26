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На Кіровоградщині підтвердили ще 17 випадків коронавірусу

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. За минулу добу фахівці Кіровоградського обласного лабораторного центру методом ПЛР-реакції обстежили 215 людей, із них у 17 підтвердили коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає кореспондент УНН.

Так, 14 інфікованих із Кропивницького, також захворіли 25-річна жінка з Олександрівки, 65-річний чоловік і його 66-річна дружина зі Світловодська.

Серед 17 нових випадків - 5 медпрацівників.

3 медпрацівників із приватної клініки: 63-річна жінка, 56-річний чоловік і 22-річна дівчина. Підтвердився діагноз у 65-річної медпрацівниці Центру екстреної медичної допомоги, 62-річної медпрацівниці Центральної міської лікарні в Кропивницькому.

Загалом на Кіровоградщині з початку епідемії зареєстрували 323 хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні станом на 9 годину 26 квітня від коронавірусу померло 209 людей.

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