В Кировоградской области посадили 43 рябины в память о героях АТО
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 марта. УНН. В парке им.Кропивницкого в Бобринце участники АТО, волонтеры, представители власти и неравнодушные жители общины в память о военнослужащих Бобринецкого района, которые отдали свою жизнь, защищая родину, высадили 43 дуболистных рябины. Об этом сообщили в Бобринецкой ОТО, сообщает УНН.
Согласно информации, деревья высадили на Аллее Славы, простирающейся от памятника Неизвестному солдату до СК "Олимпиец".
Как отмечают организаторы акции, деревья дуболистной рябины выбрали не случайно, ведь дуб символизирует вечность и мужество, а плоды рябины, как капли крови, будут напоминать потомкам о воинах, положивших свою жизнь за европейское будущее Украины.
Напомним, 19 марта жители Херсонской области провели социальную акцию по возрождению леса. В Олешковской районе несколько сотен людей сажали молодой лес.