В Кировоградской области посадили 43 рябины в память о героях АТО

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 58235 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109859 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125243 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184506 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134343 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127247 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119152 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106644 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107657 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103953 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 марта. УНН. В парке им.Кропивницкого в Бобринце участники АТО, волонтеры, представители власти и неравнодушные жители общины в память о военнослужащих Бобринецкого района, которые отдали свою жизнь, защищая родину, высадили 43 дуболистных рябины. Об этом сообщили в Бобринецкой ОТО, сообщает УНН.

Согласно информации, деревья высадили на Аллее Славы, простирающейся от памятника Неизвестному солдату до СК "Олимпиец".

Как отмечают организаторы акции, деревья дуболистной рябины выбрали не случайно, ведь дуб символизирует вечность и мужество, а плоды рябины, как капли крови, будут напоминать потомкам о воинах, положивших свою жизнь за европейское будущее Украины.

Напомним, 19 марта жители Херсонской области провели социальную акцию по возрождению леса. В Олешковской районе несколько сотен людей сажали молодой лес.

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