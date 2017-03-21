На Кіровоградщині висадили 43 горобини в пам’ять про героїв АТО

Згідно з інформацією, дерева були висадженні у Алею Слави, що тягнеться від пам’ятника Невідомому солдату до СК “Олімпієць”.

Як зазначають організатори акції, дерева дуболистної горобини вибрані не випадково, адже дуб символізує вічність та мужність, а плоди горобини, як краплі крові, будуть нагадувати нащадкам про воїнів, які поклали своє життя за європейське майбутнє України.

Нагадаємо, 19 березня жителі Херсонщини провели соціальну акцію з відродження лісу. У Олешківському районі декілька сотень людей саджали молодий ліс.