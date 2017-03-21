На Кіровоградщині висадили 43 горобини в пам’ять про героїв АТО
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 березня. УНН. У парку ім.Кропивницького у Бобринці учасники АТО, волонтери, представники влади та небайдужі мешканці громади в пам’ять про військовослужбовців Бобринецького району, що віддали своє життя, захищаючи батьківщину, висадили 43 дуболистні горобини. Про це поінформували в Бобринецькій ОТГ, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, дерева були висадженні у Алею Слави, що тягнеться від пам’ятника Невідомому солдату до СК “Олімпієць”.
Як зазначають організатори акції, дерева дуболистної горобини вибрані не випадково, адже дуб символізує вічність та мужність, а плоди горобини, як краплі крові, будуть нагадувати нащадкам про воїнів, які поклали своє життя за європейське майбутнє України.
Нагадаємо, 19 березня жителі Херсонщини провели соціальну акцію з відродження лісу. У Олешківському районі декілька сотень людей саджали молодий ліс.