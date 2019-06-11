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В Кировоградской области у рыбака заподозрили лептоспироз

Киев • УНН

 • 18030 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 июня. УНН. В Кировоградской области у жителя с. Александровка Александрийский района врачи подозревают заболевание лептоспироз. Об этом проинформировали в пресс-службе областного лабораторного центра, передает УНН.

В Кировоградской области у рыбака заподозрили лептоспироз

Специалисты Александрийского гормежрайонного отдела ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины" проводят расследование этого случая. Выяснили, что мужчина периодически рыбачил в местном водоеме, с чем и связывает свое заболевание.

Сейчас специалисты проводят обследование возможного места заражения и лабораторные исследования.

Лептоспироз - особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерии Leptospira.

Заболеть лептоспирозом можно во время купания в зараженных водоемах, при контакте с инфицированными животными. В тело человека бактерии лептоспироза чаще попадает через трещины, порезы или раны на коже или слизовiй оболочки.

Человек может заболеть в период от двух дней до четырех недель после заражения. Симптомы сменяются от легких (головная боль, лихорадка, боль в мышцах, покраснение глаз, диарея, сыпь) к серьезным (поражение почек, поражения печени, менингит) и даже смерти.

Лептоспироз часто сложно диагностировать, ведь симптомы похожи на проявление других заболеваний - например, могут напоминать грипп.

Напомним, во Львове женщину госпитализировали с лептоспирозом.

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