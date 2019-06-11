На Кiровоградщинi у рибалки запiдозрили лептоспiроз
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 червня. УНН. На Кіровоградщині у жителя с. Олександрiвка Олександрiйського району лiкарi пiдозрюють захворювання на лептоспiроз. Про це поiнформували в прес-службi обласного лабораторного центру, передає УНН.
Фахiвцi Олександрiйського мiськмiжрайонного вiддiлу ДУ “Кiровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України” проводять розслiдування цього випадку. З'ясували, що чоловiк перiодично рибалив у мiсцевiй водоймi, з чим i пов’язує своє захворювання.
Наразi фахiвцi проводять обстеження можливого мiсця зараження та лабораторнi дослiдження.
Лептоспiроз — особливо небезпечне iнфекцiйне захворювання, яке викликається бактерiєю Leptospira.
Захворiти на лептоспiроз можна пiд час купання у заражених водоймах, при контактi iз iнфiкованими тваринами. У тiло людини бактерiя лептоспiрозу частiше потрапляє через трiщини, порiзи чи рани на шкiрi чи слизовi оболонки.
Людина може захворiти у перiод вiд двох днiв до чотирьох тижнiв пiсля зараження. Симптоми варiюються вiд легких (головний бiль, гарячка, бiль у м’язах, почервонiння очей, дiарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, ураження печiнки, менiнгiт) i навiть смертi.
Лептоспiроз часто складно дiагностувати, адже симптоми схожi на прояви iнших захворювань — наприклад, можуть нагадувати грип.
Нагадаємо, у Львові жінку госпіталізували з лептоспірозом.