В Кировоградской области мошенник украл деньги, собранные на лечение тяжелобольного малыша
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 июля. УНН. Полицейские в Кировоградской области разоблачили мошенника, который присвоил средства, которые предназначались для лечения годовалого тяжелобольного ребенка. Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции области, передает УНН.
"О том, что с банковского счета, открытого для сбора средств на лечение годовалого Даниила Калько, неизвестные снимают средства, догадалась его мама Ирина. Об этом факте женщина сообщила полицейским", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность мужчины, причастного к совершению данного уголовного преступления. Им оказался неработающий ранее судимый житель Александрийского района. В ходе обыска у него обнаружили банковскую карточку, с помощью которой мошенник переводил чужие деньги в наличные.
До этого 29-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. О своем прошлом уголовном опыте он вспомнил в конце июня, когда увидел видеосюжет об истории маленького мальчика, родители которого просили о помощи неравнодушных граждан в сборе средств на операцию для ребенка.
Продолжается расследование по рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, мошенник под видом "знахаря" выманил у жителя Тернопольской области 25 тыс. долл. за получение крупной суммы страховки за погибшую в Италии жену.