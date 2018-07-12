На Кіровоградщині шахрай вкрав гроші, зібрані на лікування тяжкохворого малюка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 липня. УНН. Поліцейські на Кіровоградщині викрили шахрая, який привласнив кошти, що призначалися для лікування однорічного тяжкохворого малюка. Про це повідомили в Секторі комунікації поліції області, передає УНН.
"Про те, що з банківського рахунку, відкритого для збору коштів на лікування однорічного Даніїла Калько, невідомі знімають кошти, здогадалася його мама Ірина. Про цей факт жінка повідомила поліцейських", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу чоловіка, причетного до скоєння даного кримінального правопорушення. Ним виявився непрацюючий раніше судимий житель Олександрійського району. У ході обшуку в нього виявили банківську картку, за допомогою якої шахрай переводив чужі гроші у готівку.
До того 29-річний чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу. Про свій минулий кримінальний досвід він пригадав наприкінці червня, коли побачив відеосюжет про історію маленького хлопчика, батьки якого просили про допомогу небайдужих громадян у зборі коштів на операцію для дитини.
Триває розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, шахрай під виглядом "мольфара" видурив у жителя Тернопільської області 25 тис. дол. за отримання великої суми страховки за померлу в Італії дружину.