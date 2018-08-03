В Кировоградской области разыскали дезертира ВСУ

"В начале марта 2014 года старший солдат военной части с дислокацией в АР Крым, самовольно покинул место прохождения службы в Алуште и не явился к месту передислокации части на материковой Украины. По информации СБУ в течение 2015 года мужчина проходил службу по контракту в рядах вооруженных сил страны-агрессора, из которых уволился и впоследствии вернулся в Кировоградскую область, откуда он родом", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 408 УК Украины, СБУ задержала дезертира в Александрийском районе.

Продолжаются следственные действия с целью проверки информации о содействии перебежчиком военному командованию России в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, которое заключалось в аннексии АР Крым. Кроме того, решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины.

Напомним, на административной границе с Крымом задержали бывшего мичмана Военно-Морских Сил ВСУ, которая в 2014 году не вернулась на материковую часть Украины.