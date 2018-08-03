На Кіровоградщині розшукали дезертира ЗСУ
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримали на Кіровоградщині військовослужбовця Збройних Сил України, який перебував у розшуку з 2014 року. Про це поінформували в прес-групі СБУ, передає УНН.
"На початку березня 2014 року старший солдат військової частини з дислокацією в АР Крим, самовільно покинув місце проходження служби в Алушті та не з’явився до місця передислокації частини на материковій Україні. За інформацією СБУ протягом 2015 року чоловік проходив службу за контрактом у лавах збройних сил країни-агресора, з яких звільнився та згодом повернувся на Кіровоградщину, звідки він родом", - йдеться в повідомленні.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 408 КК України, СБУ затримала дезертира в Олександрійському районі.
Тривають слідчі дії з метою перевірки інформації щодо сприяння перебіжчиком військовому командуванню Росії у розвідувально-підривній діяльності проти України, що полягало в анексії АР Крим. Крім того, вирішується питання щодо порушення ще одного кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 111 КК України.
Нагадаємо, на адміністративній межі з Кримом затримали колишнього мічмана Військово-Морських Сил ЗСУ, яка у 2014 році не повернулася на материкову частину України.