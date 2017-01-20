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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кировоградской области мужчина выстрелил знакомому в голову

В Кировоградской области мужчина выстрелил знакомому в голову

Киев • УНН

 • 9323 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Кировоградской области после после длительного употребления алкогольных напитков мужчина выстрелил в знакомого, в результате чего последний получил огнестрельное ранение головы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской области.

 

Сегодня около 4:00 ч. утра в городе Светловодск трое местных жителей после длительного употребления алкогольных напитков отправились в направлении водоема, чтобы развлечься стрельбой из охотничьего ружья. По дороге 27-летний мужчина из оружия, принадлежащего его родственнику, попал в 31-летнего товарища.

На месте происшествия правоохранители узнали в пострадавшем местного жителя, который накануне прогуливался по улицам города в компании двух друзей. Во время осмотра помещения одного из них полицейские обнаружили и изъяли охотничье гладкоствольное оружие и патроны. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют следователи.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст.15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

 

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