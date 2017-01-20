На Кіровоградщині чоловік вистрілив знайомому у голову
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Кіровоградщині після після тривалого вживання алкогольних напоїв чоловік вистрілив у знайомого, внаслідок чого останній отримав вогнепальне поранення голови. Про це УНН повідомили у прес-службі Кіровоградської області.
Сьогодні близько 4:00 год. ранку у місті Світловодськ троє місцевих жителів після тривалого вживання алкогольних напоїв вирушили у напрямку водойми, аби розважитися стрільбою з мисливської рушниці. Дорогою 27-річний чоловік із зброї, що належить його родичу, поцілив у 31-річного товариша.
На місці пригоди правоохоронці впізнали в потерпілому місцевого жителя, який напередодні прогулювався вулицями міста у компанії двох друзів. Під час огляду помешкання одного з них поліцейські виявили і вилучили мисливську гладкоствольну зброю та набої. Обставини пригоди в даний час з’ясовують слідчі.
Інформацію про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст.15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.