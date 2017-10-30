В Кировоградской обалсти из-за аварии не отапливаются три детсада и 23 дома

"Мы обеспечили стабильное прохождение отопительного сезона. Все 386 котельных работают в штатном режиме. Сейчас отапливаются все больницы, общеобразовательные учреждения, не на каникулах, учреждения соцзащиты. Однако из-за аварии без тепла остались 3 детсада и 23 жилых дома", - сообщила Ольга Довжук.

По ее словам, речь идет о 2 детсадах и 16 домов в Светловодске, 1 детсад и 7 домов в Кропивницкому. Заведения уже отапливались, но из-за порывов тепловых сетей в настоящее время они остались без тепла.

На всех объектах работают аварийно-восстановительные бригады, к концу дня аварийные ситуации планируют устранить.

Как сообщал УНН, из-за непогоды на выходных без электроснабжения остались 389 населенных пунктов в 10 областях Украины.