В Кировоградской обалсти из-за аварии не отапливаются три детсада и 23 дома

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26022 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90004 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146031 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112737 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114095 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111010 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103156 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103274 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Кировоградской обалсти из-за аварии не отапливаются три детсада и 23 дома

В Кировоградской обалсти из-за аварии не отапливаются три детсада и 23 дома

Киев  •  УНН

 • 7836 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 октября. УНН. На сегодня в Кировоградской области неотапливаемые три детсада и 23 жилых дома. Об этом во время аппаратного совещания в ОГА сообщила директор департамента ЖКХ облгосадминистрации Ольга Довжук, передает УНН.

"Мы обеспечили стабильное прохождение отопительного сезона. Все 386 котельных работают в штатном режиме. Сейчас отапливаются все больницы, общеобразовательные учреждения, не на каникулах, учреждения соцзащиты. Однако из-за аварии без тепла остались 3 детсада и 23 жилых дома", - сообщила Ольга Довжук.

По ее словам, речь идет о 2 детсадах и 16 домов в Светловодске, 1 детсад и 7 домов в Кропивницкому. Заведения уже отапливались, но из-за порывов тепловых сетей в настоящее время они остались без тепла.

На всех объектах работают аварийно-восстановительные бригады, к концу дня аварийные ситуации планируют устранить.

Как сообщал УНН, из-за непогоды на выходных без электроснабжения остались 389 населенных пунктов в 10 областях Украины.

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