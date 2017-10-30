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На Кіровоградщині через аварії не опалюються три дитсадки та 23 будинки

На Кіровоградщині через аварії не опалюються три дитсадки та 23 будинки

Київ • УНН

 • 7837 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Станом на сьогодні на Кіровоградщині не опалюються 3 дитсадки та 23 житлових будинки. Про це під час апаратної наради в ОДА повідомила директор департаменту ЖКГ облдержадміністрації Ольга Довжук, передає УНН

"Ми забезпечили стабільне проходження опалювального сезону. Всі 386 котелень працюють в штатному режимі. Нині опалюються всі лікарні, загальноосвітні заклади, що не на канікулах, заклади соцзахисту. Однак, через аварії без тепла лишилися 3 дитсадки та 23 житлових будинки", - повідомила Ольга Довжук.

За її словами, мова йде про 2 дитсадки і 16 будинків у Світловодську, 1 дитсадок і 7 будинків у Кропивницькому. Заклади вже опалювались, але через пориви теплових мереж нині вони лишились без тепла.

На всіх об’єктах працюють аварійно-відновлювальні бригади, до кінця дня аварійні ситуації планують усунути.

Як повідомляв УНН, через негоду на вихідних без електропостачання залишилися 389 населених пунктів в 10 областях України.

Українські Національні Новини

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