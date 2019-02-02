На Кипре приняли законопроект, который усложняет выдачу "золотых паспортов" инвесторам

За закон проголосовали 29 депутатов, против — 17. Он вступит в силу с 31 января 2020 года, до этого времени власти Кипра должны выработать правила предоставления кипрского гражданства. Голосованию предшествовали длительные дискуссии, во время которых противники законопроекта указывали, что он будет препятствовать инвестициям.

По их словам, существуют сектора экономики Кипра, которые требуют дополнительных вложений, такие как сельское хозяйство и научные исследования, однако власти ограничиваются лишь постройкой элитного жилья в стране, например, башен в городе Лимассоле. Сторонники закона указывали, что он призван “защитить целостность Кипра”.

Справка: в Евросоюзе три страны — Болгария, Кипр и Мальта — выдают иностранцам “золотые паспорта” за инвестиции в местную экономику.

Напоминаем, у Фирташа обжалуют арест Кипром имущества на 46 млн долларов.