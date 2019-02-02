На Кипре приняли законопроект, который усложняет выдачу "золотых паспортов" инвесторам

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78887 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101775 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136510 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134824 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126186 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163813 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117932 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141519 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Кипре приняли законопроект, который усложняет выдачу "золотых паспортов" инвесторам

На Кипре приняли законопроект, который усложняет выдачу "золотых паспортов" инвесторам

Киев  •  УНН

 • 9661 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Парламент Кипра проголосовал за законопроект, который усложняет выдачу так называемых “золотых паспортов” инвесторам, сообщает газета Cyprus Times. Так называют паспорта и вида на жительство, выдающиеся в обмен на инвестиции в экономику страны, передает УНН.

За закон проголосовали 29 депутатов, против — 17. Он вступит в силу с 31 января 2020 года, до этого времени власти Кипра должны выработать правила предоставления кипрского гражданства. Голосованию предшествовали длительные дискуссии, во время которых противники законопроекта указывали, что он будет препятствовать инвестициям.

По их словам, существуют сектора экономики Кипра, которые требуют дополнительных вложений, такие как сельское хозяйство и научные исследования, однако власти ограничиваются лишь постройкой элитного жилья в стране, например, башен в городе Лимассоле. Сторонники закона указывали, что он призван “защитить целостность Кипра”.

Справка: в Евросоюзе три страны — Болгария, Кипр и Мальта — выдают иностранцам “золотые паспорта” за инвестиции в местную экономику.

Напоминаем, у Фирташа обжалуют арест Кипром имущества на 46 млн долларов.

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