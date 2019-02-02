На Кіпрі прийняли законопроект, який ускладнює видачу "золотих паспортів" інвесторам

За закон проголосували 29 депутатів, проти — 17. Він вступить в силу з 31 січня 2020 року, до цього часу влада Кіпру повинна виробити правила надання кіпрського громадянства. Голосуванню передували тривалі дискусії, під час яких противники законопроекту вказували, що він буде перешкоджати інвестиціям.

За їхніми словами, існують сектори економіки Кіпру, які вимагають додаткових вкладень, такі як сільське господарство і наукові дослідження, проте влада обмежується лише будівництвом елітного житла в країні, наприклад, веж в місті Лімасолі. Прихильники закону вказували, що він покликаний “захистити цілісність Кіпру”.

Довідка: у Євросоюзі три країни — Болгарія, Кіпр і Мальта — видають іноземцям “золоті паспорти” за інвестиції у місцеву економіку.

Нагадуємо, у Фірташа оскаржать арешт Кіпром майна на 46 мільйонів доларів.