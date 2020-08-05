В Киевской области общественность и власть объединили усилия касательно поддержки молодых семей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня, 5 августа, в Вышгороде, Киевской области, состоялся круглый стол на тему "Стратегическое развитие семейной политики в общинах", передает корреспондент УНН.
Мероприятие организовал информационно-ресурсный методический центр "Родына". Участие в круглом столе приняли общественные организации Киевской области, которые начинают или уже работают в направлении поддержки детства, молодежной и семейной политики, социальной защиты, и семейных ценностей.
Речь, среди прочего, о: представителях молодежной общественной организации "Новая волна", Всеукраинской ассоциации женщин-предпринимателей "Женский альянс", Киевском региональном центре медиации и права, благотворительном фонде "Гиппократ".
Также в мероприятии приняла участие заместитель Вышгородского районного совета Марина Ганицкая.
Участники круглого стола рассказали о внедренных ими проектах по поддержке молодых семей и детей.
Так, к примеру, представитель благотворительного фонда "Гиппократ", практикующий врач Ольга Решетняк поделилась опытом проведения фестиваля "Праздник семейных традиций", который 5 лет подряд объединяет жителей Вышгорода.
Представитель МОО "Новая волна" Александр Оноприенко рассказал об инициированных организацией проектах, направленных на работу с парами, которые хотят создать семью.
В ходе мероприятия его участники выработали алгоритм действий по сотрудничеству общественного сектора с органами власти в части поддержки молодых семей и детей.
Кроме того, участники круглого стола пришли к соглашению провести областной фестиваль "Родына" совместными усилиями.
Справка УНН: Информационно-ресурсный методический центр "Родына" было создано в 2004 году. Тогда он назывался Киевским областным центром опеки ребенка. В 2018 году центр был переименован в КУ Киевского областного совета "Киевский областной Информационно-ресурсный методический центр "Родына".
Центр занимается социальной интеграцией детей к биологической семье, интеграцией детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семью, социальной адаптацией и интеграцией детей-сирот, социальной поддержкой родителей и детей, интеграцией внутренне перемещенных детей и семей в местные общины и так далее.