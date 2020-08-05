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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75313 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100511 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106130 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126003 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100908 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101788 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Киевской области общественность и власть объединили усилия касательно поддержки молодых семей

В Киевской области общественность и власть объединили усилия касательно поддержки молодых семей

Киев  •  УНН

 • 9952 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня, 5 августа, в Вышгороде, Киевской области, состоялся круглый стол на тему "Стратегическое развитие семейной политики в общинах", передает корреспондент УНН.

Мероприятие организовал информационно-ресурсный методический центр "Родына". Участие в круглом столе приняли общественные организации Киевской области, которые начинают или уже работают в направлении поддержки детства, молодежной и семейной политики, социальной защиты, и семейных ценностей.

Речь, среди прочего, о: представителях молодежной общественной организации "Новая волна", Всеукраинской ассоциации женщин-предпринимателей "Женский альянс", Киевском региональном центре медиации и права, благотворительном фонде "Гиппократ".

Также в мероприятии приняла участие заместитель Вышгородского районного совета Марина Ганицкая.

Участники круглого стола рассказали о внедренных ими проектах по поддержке молодых семей и детей.

Так, к примеру, представитель благотворительного фонда "Гиппократ", практикующий врач Ольга Решетняк поделилась опытом проведения фестиваля "Праздник семейных традиций", который 5 лет подряд объединяет жителей Вышгорода.

Представитель МОО "Новая волна" Александр Оноприенко рассказал об инициированных организацией проектах, направленных на работу с парами, которые хотят создать семью.

В ходе мероприятия его участники выработали алгоритм действий по сотрудничеству общественного сектора с органами власти в части поддержки молодых семей и детей.

Кроме того, участники круглого стола пришли к соглашению провести областной фестиваль "Родына" совместными усилиями.

Справка УНН: Информационно-ресурсный методический центр "Родына" было создано в 2004 году. Тогда он назывался Киевским областным центром опеки ребенка. В 2018 году центр был переименован в КУ Киевского областного совета "Киевский областной Информационно-ресурсный методический центр "Родына".

Центр занимается социальной интеграцией детей к биологической семье, интеграцией детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семью, социальной адаптацией и интеграцией детей-сирот, социальной поддержкой родителей и детей, интеграцией внутренне перемещенных детей и семей в местные общины и так далее.

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