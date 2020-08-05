На Київщині громадськість та влада об'єднали зусилля щодо підтримки молодих сімей

На Київщині громадськість та влада об'єднали зусилля щодо підтримки молодих сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні, 5 серпня, у Вишгороді, що на Київщині, відбувся круглий стіл на тему "Стратегічний розвиток сімейної політики у громадах", передає кореспондент УНН.
Захід організував інформаційно-ресурсний методичний центр "Родина". Участь у круглому столі взяли громадські організації Київської області, які починають або вже працюють у напрямку підтримки дитинства, молодіжної та сімейної політики, соціального захисту, та сімейних цінностей.
Мова, серед іншого, про: представників молодіжної громадської організації "Нова хвиля", Всеукраїнської асоціації жінок-підприємців "Жіночий альянс", Київського регіонального центру медіації та права, благодійного фонду "Гіпократ".
Також участь у заході взяла заступниця Вишгородської районної ради Марина Ганіцька.
Учасники круглого столу розповіли про впроваджені ними проекти з підтримки молодих сімей та дітей.
Так, до прикладу, представник благодійного фонду "Гіпократ", практикуючий лікар Ольга Решетняк поділилася досвідом проведення фестивалю "Свято Родинних Традицій", який 5 років поспіль об'єднує жителів Вишгорода.
Представник МГО "Нова хвиля" Олександр Онопрієнко розповів про ініційовані організацією проекти, спрямовані на роботу із парами, які хочуть створити сім'ю.
У ході заходу його учасники напрацювали алгоритм дій щодо співпраці громадського сектору з органами влади у частині підтримки молодих сімей та дітей.
Крім того, учасники круглого столу дійшли згоди провести обласний фестиваль "Родина" спільними зусиллями.
Довідка УНН: Інформаційно-ресурсний методичний центр "Родина" було створено у 2004 році. Тоді він називався Київським обласним центром опіки дитини. У 2018 році центр перейменували у КУ Київської обласної ради "Київський обласний Інформаційно-ресурсний методичний центр "Родина".
Центр опікується соціальною інтеграцією дітей до біологічної сім'ї, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ю, соціальною адаптацією, і інтеграцією дітей-сиріт, соціальною підтримкою батьків та дітей, інтеграцією внутрішньо переміщених дітей та сімей до місцевих громад та інше.