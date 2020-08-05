На Київщині громадськість та влада об'єднали зусилля щодо підтримки молодих сімей

ukru
18:42 • 31338 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 65599 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 79217 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109906 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116695 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115722 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150400 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124868 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124601 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123820 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 79353 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100973 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 27695 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 73530 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 28850 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 73530 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100973 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 79353 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150401 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116558 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50216 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57639 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107497 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125793 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125221 перегляди
Актуальне
На Київщині громадськість та влада об'єднали зусилля щодо підтримки молодих сімей

На Київщині громадськість та влада об'єднали зусилля щодо підтримки молодих сімей

Київ • УНН

 • 9954 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні, 5 серпня, у Вишгороді, що на Київщині, відбувся круглий стіл на тему "Стратегічний розвиток сімейної політики у громадах", передає кореспондент УНН.

Захід організував інформаційно-ресурсний методичний центр "Родина". Участь у круглому столі взяли громадські організації Київської області, які починають або вже працюють у напрямку підтримки дитинства, молодіжної та сімейної політики, соціального захисту, та сімейних цінностей.

Мова, серед іншого, про: представників молодіжної громадської організації "Нова хвиля", Всеукраїнської асоціації жінок-підприємців "Жіночий альянс", Київського регіонального центру медіації та права, благодійного фонду "Гіпократ".

Також участь у заході взяла заступниця Вишгородської районної ради Марина Ганіцька.

Учасники круглого столу розповіли про впроваджені ними проекти з підтримки молодих сімей та дітей.

Так, до прикладу, представник благодійного фонду "Гіпократ", практикуючий лікар Ольга Решетняк поділилася досвідом проведення фестивалю "Свято Родинних Традицій", який 5 років поспіль об'єднує жителів Вишгорода.

Представник МГО "Нова хвиля" Олександр Онопрієнко розповів про ініційовані організацією проекти, спрямовані на роботу із парами, які хочуть створити сім'ю.

У ході заходу його учасники напрацювали алгоритм дій щодо співпраці громадського сектору з органами влади у частині підтримки молодих сімей та дітей.

Крім того, учасники круглого столу дійшли згоди провести обласний фестиваль "Родина" спільними зусиллями.

Довідка УНН: Інформаційно-ресурсний методичний центр "Родина" було створено у 2004 році. Тоді він називався Київським обласним центром опіки дитини. У 2018 році центр перейменували у КУ Київської обласної ради "Київський обласний Інформаційно-ресурсний методичний центр "Родина".

Центр опікується соціальною інтеграцією дітей до біологічної сім'ї, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ю, соціальною адаптацією, і інтеграцією дітей-сиріт, соціальною підтримкою батьків та дітей, інтеграцією внутрішньо переміщених дітей та сімей до місцевих громад та інше.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92