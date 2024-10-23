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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине тревога держала почти всю ночь: обломки вражеских дронов упали за пределами населенных пунктов

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 07:00  •  1102 просмотра

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В ночь на 23 октября силы ПВО отбили атаку вражеских беспилотников на Киевскую область. Пострадавших и разрушений нет.

Враг не прекращает атаковать Киевскую область беспилотниками. В ночь 23 октября в области работали силы противовоздушной обороны. Обошлось без попаданий и пострадавших. Обломки БПЛА упали за пределами сел на мост, сообщил в среду глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Есть сбитые цели. Предварительно падения обломков фиксируются за пределами населенных пунктов. Попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют

- написал Кравченко.

По его словам, оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Также председатель ОВА призвал каждого жителя области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Находиться в укрытиях пока опасность не минует.

В небе над Украиной сбили 57 из 81 вражеских дронов. Одесская область подверглась ракетной атаке23 октября 2024, 06:13 • 6818 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
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