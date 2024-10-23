На Киевщине тревога держала почти всю ночь: обломки вражеских дронов упали за пределами населенных пунктов
Киев • УНН
В ночь на 23 октября силы ПВО отбили атаку вражеских беспилотников на Киевскую область. Пострадавших и разрушений нет.
Враг не прекращает атаковать Киевскую область беспилотниками. В ночь 23 октября в области работали силы противовоздушной обороны. Обошлось без попаданий и пострадавших. Обломки БПЛА упали за пределами сел на мост, сообщил в среду глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Есть сбитые цели. Предварительно падения обломков фиксируются за пределами населенных пунктов. Попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют
По его словам, оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
Также председатель ОВА призвал каждого жителя области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Находиться в укрытиях пока опасность не минует.
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