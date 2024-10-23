На Киевщине тревога держала почти всю ночь: обломки вражеских дронов упали за пределами населенных пунктов

Враг не прекращает атаковать Киевскую область беспилотниками. В ночь 23 октября в области работали силы противовоздушной обороны. Обошлось без попаданий и пострадавших. Обломки БПЛА упали за пределами сел на мост, сообщил в среду глава ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Есть сбитые цели. Предварительно падения обломков фиксируются за пределами населенных пунктов. Попаданий в объекты критической или гражданской инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют