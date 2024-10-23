На Київщині тривога тримала майже всю ніч: уламки ворожих дронів впали поза межами населених пунктів
Київ • УНН
У ніч на 23 жовтня сили ППО відбили атаку ворожих безпілотників на Київську область. Постраждалих та руйнувань немає.
Ворог не припиняє атакувати Київщину безпілотниками. У ніч 23 жовтня в області працювали сили протиповітряної оборони. Обійшлося без влучань та потерпілих. Уламки БПЛА впали поза межами сіл на міст, повідомив у середу голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Є збиті цілі. Попередньо падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти критичної чи цивільної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні
За його словами, оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Також голова ОВА закликав кожного жителя області не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Перебувати в укриттях поки небезпека не мине.
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