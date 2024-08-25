На Киевщине построили первый инклюзивный городок для ветеранов: сколько военных уже получили ключи
Киев • УНН
45 военных получили ключи от новых домов в первом инклюзивном городке для ветеранов на Киевщине. Проект реализован за 9 месяцев за средства благотворителей, без привлечения бюджетных средств.
На Киевщине построили первый инклюзивный городок для ветеранов. Сегодня ключи от своих новых домов передали 45 военным, которые во время боевых действий получили существенные физические повреждения. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
"Задача Президента Украины для всех четкая - поддерживать ветеранов на всех уровнях. Конкретными делами. И я благодарен меценатам, которые приобщаются к этому. Реализовать этот уникальный проект финансово помогли благотворительный фонд Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалевка". После нашего разговора Андрею Засухе понадобилось 15 минут, чтобы принять решение и начать строить. Реализовали все за 9 месяцев. Ни копейки областного или государственного бюджета не задействовали", - сказал Руслан Кравченко.
Всего в комплексе сейчас 59 домов, каждый - на 75-80 квадратных метров. Жилье и земля, а это 4-5 соток, станут собственностью наших защитников и их семей. Благотворители также помогут сделать ремонт в домах, установят кухонную мебель и обустроят санузлы. Все с учетом потребностей ветеранов и для их комфорта.
Дома с просторными террасами, есть вода, электричество, газ, канализация. Тротуары и проезды обустроены так, чтобы его жители легко передвигались по городку.
Есть зона отдыха, сквер, спортивные и детские площадки, зоны для барбекю, почтомат, достраивают укрытие. Возведут амбулаторию и магазин.
Кстати, производители строительных материалов Киевщины делали максимальные скидки, что позволило построить еще больше жилья - материалы отдавали по себестоимости.
"Здесь будут жить защитники из разных военных подразделений, а также семьи погибших. Со своей стороны КОВА ориентировалась на подшефные бригады: 72 ОМБР, 114 ТРО, 3-я штурмовая, ГУР. Всех кандидатов на проживание в городке подавало командование военных подразделений. Критерии таковы: это бойцы, которые получили ранения и не могут больше проходить службу, имеют семью и не имеют собственного жилья", - добавил начальник КОВА.
Руслан Кравченко рассказал, что КОВА берет на себя оформление детей в ближайшие детсады и школы. Доставлять их туда будет специальный автобус, который также приобрели благотворители.
"Поможем и с трудоустройством и профессиональным переобучением. Тем, кто вернулся с фронта и имеет серьезные травмы приходится фактически начинать жизнь с начала. И этот пероид адаптации должны проходить совместно с теми, кто нас защищает. Это не просто. Это крайне болезненно. Но украинские ветераны не будут наедине со своими проблемами. Такие городки должны быть в каждой громаде Киевщины, в каждом районе Киевщины, в каждой области. Поэтому работаю дальше над поиском благотворителей и расширением подобных проектов", - подчеркнул он.