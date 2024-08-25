На Київщині побудували перше інклюзивне містечко для ветеранів: скільки військових вже отримали ключі

На Київщині побудували перше інклюзивне містечко для ветеранів. Сьогодні ключі від своїх нових осель передали 45 військовим, які під час бойових дій отримали суттєві фізичні ушкодження. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

"Завдання Президента України для всіх чітке – підтримувати ветеранів на всіх рівнях. Конкретними справами. І я вдячний меценатам, які долучаються до цього. Реалізувати цей унікальний проєкт фінансово допомогли благодійний фонд Андрія Засухи та ФК "Колос Ковалівка". Після нашої розмови Андрію Засусі знадобилося 15 хвилин, щоб ухвалити рішення та почати будувати. Реалізували все за 9 місяців. Жодної копійки обласного чи державного бюджету не задіювали", – сказав Руслан Кравченко.

Загалом у комплексі наразі 59 будинків, кожен – на 75-80 квадратних метрів. Житло та земля, а це 4-5 соток, стануть власністю наших захисників та їхніх родин. Благодійники також допоможуть зробити ремонт в оселях, встановлять кухонні меблі та облаштують санвузли. Все з урахуванням потреб ветеранів та для їх комфорту.

Будинки з просторими терасами, є вода, електрика, газ, каналізація. Тротуари та проїзди облаштовані так, щоб його мешканці легко пересувалися містечком.

Є зона відпочинку, сквер, спортивні та дитячі майданчики, зони для барбекю, поштомат, добудовують укриття. Зведуть амбулаторію та магазин.

До речі, виробники будівельних матеріалів Київщини робили максимальні знижки, що дозволило збудувати ще більше житла – матеріали віддавали по собівартості.

"Тут мешкатимуть захисники з різних військових підрозділів, а також родини загиблих. Зі своєї сторони КОВА орієнтувалася на підшефні бригади: 72 ОМБР, 114 ТРО, 3-тя штурмова, ГУР. Всіх кандидатів на проживання в містечку подавало командування військових підрозділів. Критерії такі: це бійці, які дістали поранення і не можуть більше проходити службу, мають сім’ю і не мають власного житла", – додав начальник КОВА.

Руслан Кравченко розповів, що КОВА бере на себе оформлення дітей у найближчі дитсадки та школи. Доставлятиме їх туди спеціальний автобус, який також придбали благодійники.

"Допоможемо і з працевлаштуванням та професійним перенавчанням. Тим, хто повернувся з фронту та має серйозні травми доводиться фактично починати життя з початку. І цей пероід адаптації маємо проходити спільно з тими, хто нас захищає. Це не просто. Це вкрай болюче. Але українські ветерани не будуть наодинці зі своїми проблемами. Такі містечка мають бути в кожній громаді Київщини, в кожному районі Київщини, в кожній області. Тож працюю далі над пошуком благодійників та розширенням подібних проєктів", – підкреслив він.