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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница

Киев  •  УНН

 • 13937 просмотра

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Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками в течение 5 часов. Из-за обломков повреждены 4 частных дома, общежитие, больница и 4 транспортных средства, в том числе автомобиль скорой помощи.

Российские войска ночью в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками, повреждены жилые дома, общежитие, больница, автомобиль скорой помощи, сообщили и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник и в ГУНП в области в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг не прекращает атаки БпЛА на Киевщину. Вечером и ночью тревога продолжалась почти 5 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - указал Калашник.

По его словам, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

"В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, общежитие и медицинское учреждение. Повреждения незначительные: в зданиях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены 3 автомобиля и авто экстренной медицинской помощи", - отметил Калашник.

В полиции Киевской области подтвердили, что "на 9:00 в результате падения обломков повреждены четыре частных дома, забор, общежитие, помещение больницы и четыре транспортных средства, среди которых автомобиль скорой помощи", и показали последствия.

Над Украиной сбили 78 из 110 дронов во время ночной атаки рф13.01.25, 09:07 • 14287 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
kievКиев

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