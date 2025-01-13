В Киевской области из-за ночной атаки рф дронами повреждены дома с общежитием и больница
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками в течение 5 часов. Из-за обломков повреждены 4 частных дома, общежитие, больница и 4 транспортных средства, в том числе автомобиль скорой помощи.
Российские войска ночью в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками, повреждены жилые дома, общежитие, больница, автомобиль скорой помощи, сообщили и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник и в ГУНП в области в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Враг не прекращает атаки БпЛА на Киевщину. Вечером и ночью тревога продолжалась почти 5 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - указал Калашник.
По его словам, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.
"В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, общежитие и медицинское учреждение. Повреждения незначительные: в зданиях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены 3 автомобиля и авто экстренной медицинской помощи", - отметил Калашник.
В полиции Киевской области подтвердили, что "на 9:00 в результате падения обломков повреждены четыре частных дома, забор, общежитие, помещение больницы и четыре транспортных средства, среди которых автомобиль скорой помощи", и показали последствия.
Над Украиной сбили 78 из 110 дронов во время ночной атаки рф13.01.25, 09:07 • 14287 просмотров