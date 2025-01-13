На Київщині через нічну атаку рф дронами пошкоджено будинки з гуртожитком і лікарню
Київ • УНН
Російські війська атакували Київську область безпілотниками протягом 5 годин. Через уламки пошкоджено 4 приватні будинки, гуртожиток, лікарню та 4 транспортні засоби, у тому числі автомобіль швидкої допомоги.
Російські війська вночі вчергове атакували Київську область безпілотниками, пошкоджено житлові будинки, гуртожиток, лікарню, автомобіль швидкої допомоги, повідомили т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник та у ГУНП в області у Telegram, пише УНН.
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"Ворог не припиняє атаки БпЛА на Київщину. Увечері та вночі тривога тривала майже 5 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі", - вказав Калашник.
З його слів, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.
"Унаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, гуртожиток та медичний заклад. Пошкодження незначні: в будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено 3 автомобілі та авто екстреної медичної допомоги", - зазначив Калашник.
У поліції Київщини підтвердили, що "на 9:00 внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гуртожиток, приміщення лікарні та чотири транспортні засоби, серед яких автомобіль швидкої допомоги", і показали наслідки.
Над Україною збили 78 зі 110 дронів під час нічної атаки рф13.01.25, 09:07 • 26552 перегляди