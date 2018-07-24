На Крестный ход в Киев планируют приехать 200 тысяч паломников

“На пятницу есть заявка на проведение мероприятия от Московского патриархата на участие в шествии к 100 тысяч человек. На субботу — Киевский патриархат, тоже в 100 тысяч человек”, - заявил Корищенко.

Как отмечается, 27-28 июля ожидается Крестный ход в Киеве, в которой примут участие верующие Киевского и Московского патриархатов.

Как сообщал ранее УНН, охрану порядка на мероприятиях к годовщине Крещения Руси в Киеве обеспечат 4,5 тыс. правоохранителей. Кроме того, как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, меры безопасности усилят отрядами Национальной гвардии.

“Для помощи полиции в столице будут выделены около пяти тысяч гвардейцев. Также в каждом автобусе с верующими, которые будут ехать на мероприятие в Киев, будет находиться работник полиции. Патрульная полиция будет обеспечивать движение транспорта в пределах своих регионов, чтобы не возникало никаких дорожно-транспортных происшествий. Офицеры будут нести ответственность за участников мероприятия, которые прибудут из их регионов”, - заявил Яровой.

Напомним, ряд улиц в центре Киева сегодня перекроют. Также к торжествам Крещения Руси из Львова в Киев пустят скоростной поезд.