На Крестный ход в Киев планируют приехать 200 тысяч паломников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Во время торжеств в связи с празднованием 1030-летия Крещения Украины-Руси в течение 27-28 июля в Киеве ожидается около 200 тысяч паломников. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - начальник ГУ НПУ полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.
“На пятницу есть заявка на проведение мероприятия от Московского патриархата на участие в шествии к 100 тысяч человек. На субботу — Киевский патриархат, тоже в 100 тысяч человек”, - заявил Корищенко.
Как отмечается, 27-28 июля ожидается Крестный ход в Киеве, в которой примут участие верующие Киевского и Московского патриархатов.
Как сообщал ранее УНН, охрану порядка на мероприятиях к годовщине Крещения Руси в Киеве обеспечат 4,5 тыс. правоохранителей. Кроме того, как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, меры безопасности усилят отрядами Национальной гвардии.
“Для помощи полиции в столице будут выделены около пяти тысяч гвардейцев. Также в каждом автобусе с верующими, которые будут ехать на мероприятие в Киев, будет находиться работник полиции. Патрульная полиция будет обеспечивать движение транспорта в пределах своих регионов, чтобы не возникало никаких дорожно-транспортных происшествий. Офицеры будут нести ответственность за участников мероприятия, которые прибудут из их регионов”, - заявил Яровой.
Напомним, ряд улиц в центре Киева сегодня перекроют. Также к торжествам Крещения Руси из Львова в Киев пустят скоростной поезд.