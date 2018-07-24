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На Крестный ход в Киев планируют приехать 200 тысяч паломников

На Крестный ход в Киев планируют приехать 200 тысяч паломников

Киев  •  УНН

 • 11290 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Во время торжеств в связи с празднованием 1030-летия Крещения Украины-Руси в течение 27-28 июля в Киеве ожидается около 200 тысяч паломников. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции - начальник ГУ НПУ полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

“На пятницу есть заявка на проведение мероприятия от Московского патриархата на участие в шествии к 100 тысяч человек. На субботу — Киевский патриархат, тоже в 100 тысяч человек”, - заявил Корищенко.

Как отмечается, 27-28 июля ожидается Крестный ход в Киеве, в которой примут участие верующие Киевского и Московского патриархатов.

Как сообщал ранее УНН, охрану порядка на мероприятиях к годовщине Крещения Руси в Киеве обеспечат 4,5 тыс. правоохранителей. Кроме того, как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, меры безопасности усилят отрядами Национальной гвардии.

“Для помощи полиции в столице будут выделены около пяти тысяч гвардейцев. Также в каждом автобусе с верующими, которые будут ехать на мероприятие в Киев, будет находиться работник полиции. Патрульная полиция будет обеспечивать движение транспорта в пределах своих регионов, чтобы не возникало никаких дорожно-транспортных происшествий. Офицеры будут нести ответственность за участников мероприятия, которые прибудут из их регионов”, - заявил Яровой.

Напомним, ряд улиц в центре Киева сегодня перекроют. Также к торжествам Крещения Руси из Львова в Киев пустят скоростной поезд.

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