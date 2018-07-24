На Хресну ходу до Києва планують приїхати 200 тисяч вірян
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Під час урочистостей у зв'язку із святкуванням 1030-річчя Хрещення України-Руси протягом 27-28 липня у Києві очікується близько 200 тисяч паломників. Про це повідомив заступник голови Нацполіції – начальник ГУ НПУ поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН.
“На п’ятницю є заявка на проведення заходу від Московського патріархату на участь у ході до 100 тисяч осіб. На суботу — Київський патріархат, теж до 100 тисяч осіб”, — заявив Крищенко.
Як зазначається, 27-28 липня очікується Хресна хода у Києві, в якій візьмуть участь віряни Київського та Московського патріархатів.
Як повідомляв раніше УНН, охорону порядку на заходах до річниці Хрещення Русі у Києві забезпечать 4,5 тис. правоохоронців. Крім того, як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, заходи безпеки посилять загонами Національної гвардії.
“Для допомоги поліції у столиці будуть виділені близько п’яти тисяч гвардійців. Також в кожному автобусі з вірянами, що їхатимуть на захід у Київ, буде знаходитися працівник поліції. Патрульна поліція забезпечуватиме рух транспорту в межах своїх регіонів, аби не виникало ніяких дорожньо-транспортних пригод. Офіцери нестимуть відповідальність за учасників заходу, які прибудуть з їх регіонів”, — заявив Яровий.
Нагадаємо, низку вулиць у центрі Києва сьогодні перекриють. Також до урочистостей Хрещення Русі зі Львова до Києва пустять швидкісний поїзд.