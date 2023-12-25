На Хмельнитчине столкнулись два автомобиля: пострадал 13-летний мальчик

В субботу, 23 декабря, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был травмирован 13 мальчик. Об этом со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ДТП произошло около 17:40 часов на автодороге сообщением "Стрый - Знаменка - Изварино" неподалеку пгт Летичев.

Произошло столкновение между автомобилем "Jeep Cherokee" под управлением 35-летнего жителя Киевской области, который выезжал с территории автозаправки, и автомобилем "FAW V5", за рулем которого находилась 38-летняя жительница Львовской области. - резюмировали в ведомстве.

Правоохранители также добавили, что в результате травмировался 13-летний пассажир автомобиля "FAW V5". Мальчика госпитализировали в Летичевскую многопрофильную больницу.

Дополнение

По данному факту следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшим телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним,

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