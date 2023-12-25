На Хмельнитчине столкнулись два автомобиля: пострадал 13-летний мальчик
В результате дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области пострадал 13-мальчик. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
По словам Рувина, эксперты продолжают отслеживать динамику изменений на территориях, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
В лесу на Сумщине нашли боевую часть российской авиационной крылатой ракеты Х-59
В Сумской области местный житель нашел 300-килограммовую боеголовку от российской ракеты Х-59. Полиция подтвердила, что она будет уничтожена.
рф продолжает террор дронами гражданского населения Херсонщины, сбрасывали осколочный боеприпас
россия использует беспилотники для атаки на Херсон, сбрасывая боеприпасы; о жертвах не сообщается.
В Британии все больше украинских беженцев становятся жертвами визовых мошенников - The Independent
Украинцы, которые ищут убежища в Великобритании, благодаря программе Homes for Ukraine, все чаще становятся жертвами мошенников. Преступники выманивают у людей деньги, выдают им фальшивые визы и исчезают.
россия на фоне мощного шторма убрала корабли с моря - Силы обороны Юга
россия вывела свои военные корабли из Черного моря из-за шторма, о чем сообщили Силы обороны Юга.
"За неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильный настрой" - Зеленский
Украинские войска сбили 5 вражеских самолетов за неделю, подняв боевой дух на год вперед, заявил Зеленский во время рождественского поздравления.
Игнат прокомментировал возможность получения F-16 до конца года
Украина получит истребители F-16 после подготовки инфраструктуры и обучения пилотов.
В ДТП под Черновцами погиб мужчина, еще пять человек травмированы, среди них двое детей
Мужчина погиб и пятеро пострадали, в том числе двое детей, в автокатастрофе под Черновцами из-за нарушения правил дорожного движения.
Арестован второй подозреваемый в связи с кражей художественной работы Бэнкси
В Лондоне было осуществлено два ареста за кражу и повреждение картины Бэнкси, на которой изображены дроны и знака остановки движения.