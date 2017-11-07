В Хмельницкой области горело студенческое общежитие: 150 эвакуированных

"Так, 6 ноября в 23:42 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Каменец-Подольский Хмельницкой области на ул. Годованца возник пожар на 3-м этаже 4-этажного общежития Подольского специального учебно-реабилитационного социально-экономического колледжа", - сообщили в ГСЧС.

В частности, в общежитии проживали дети в возрасте от 15 до 18 лет с физически ограниченными возможностями, заболеваниями опорно-двигательной и нервной системы, а также с психиатрическими проблемами.

Спасатели вместе с персоналом объекта эвакуировали 150 детей, среди которых 31 - с детским церебральным параличом и 10, которые самостоятельно не могли передвигаться, и приступили к тушению пожара в одной из комнат общежития, которая на тот момент распространился на площадь 12 кв.м.

Сообщается, что пожар локализован в 23:53 и ликвидирован в 23:55.

"Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем. На пожаре никто не пострадал ", - добавили в ГСЧС.