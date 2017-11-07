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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48805 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115626 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102997 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105794 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104841 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93036 просмотра

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11 марта, 11:14 • 104036 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102111 просмотра

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В Хмельницкой области горело студенческое общежитие: 150 эвакуированных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вчера, 6 ноября, во время тушения пожара в общежитии Подольского специального учебно-реабилитационного социально-экономического колледжа были эвакуированы 150 студентов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Так, 6 ноября в 23:42 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Каменец-Подольский Хмельницкой области на ул. Годованца возник пожар на 3-м этаже 4-этажного общежития Подольского специального учебно-реабилитационного социально-экономического колледжа", - сообщили в ГСЧС.

В частности, в общежитии проживали дети в возрасте от 15 до 18 лет с физически ограниченными возможностями, заболеваниями опорно-двигательной и нервной системы, а также с психиатрическими проблемами.

Спасатели вместе с персоналом объекта эвакуировали 150 детей, среди которых 31 - с детским церебральным параличом и 10, которые самостоятельно не могли передвигаться, и приступили к тушению пожара в одной из комнат общежития, которая на тот момент распространился на площадь 12 кв.м.

Сообщается, что пожар локализован в 23:53 и ликвидирован в 23:55.

"Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем. На пожаре никто не пострадал ", - добавили в ГСЧС.

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