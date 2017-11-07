На Хмельниччині горів студентський гуртожиток: 150 евакуйованих

“Так, 6 листопада о 23:42 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області на вул. Годованця виникла пожежа на 3-му поверсі 4-поверхового гуртожитку Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу,” — повідомили в ДСНС.

Зокрема, в гуртожитку проживали діти віком від 15 до 18 років з фізично обмеженими можливостями, захворюваннями опорно-рухової та нервової системи, а також з психіатричними вадами.

Рятувальники разом з персоналом об’єкту евакуювали 150 дітей, серед яких 31 — з дитячим церебральним паралічем та 10, які самостійно не могли пересуватися, та приступили до гасіння пожежі в одній із кімнат гуртожитку, яка на той момент поширилась на площу 12 кв.м.

Повідомляють, що пожежу локалізовано о 23:53 та ліквідовано о 23:55.

“Попередня причина пожежі — дитячі пустощі з вогнем. На пожежі ніхто не постраждав,” — додали в ДСНС.