На Хмельниччині горів студентський гуртожиток: 150 евакуйованих

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вчора, 6 листопада, під час гасіння пожежі у гуртожитку Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу було евакуйовано 150 студентів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

“Так, 6 листопада о 23:42 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області на вул. Годованця виникла пожежа на 3-му поверсі 4-поверхового гуртожитку Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу,” — повідомили в ДСНС.

Зокрема, в гуртожитку проживали діти віком від 15 до 18 років з фізично обмеженими можливостями, захворюваннями опорно-рухової та нервової системи, а також з психіатричними вадами.

Рятувальники разом з персоналом об’єкту евакуювали 150 дітей, серед яких 31 — з дитячим церебральним паралічем та 10, які самостійно не могли пересуватися, та приступили до гасіння пожежі в одній із кімнат гуртожитку, яка на той момент поширилась на площу 12 кв.м.

Повідомляють, що пожежу локалізовано о 23:53 та ліквідовано о 23:55.

“Попередня причина пожежі — дитячі пустощі з вогнем. На пожежі ніхто не постраждав,” — додали в ДСНС.

Українські Національні Новини

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