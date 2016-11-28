В Хмельницкой области земли водного фонда незаконно передали в частную собственность

Установлено, что служебные лица одного из отделов Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области, достоверно зная, что земельные участки площадью более 9 гектаров стоимостью более миллиона гривен являются землями водного фонда и не могут передаваться в частную собственность, подделали документы по их принадлежности к землям сельскохозяйственного назначения и предоставили 5 гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства.

В рамках этих самых земель еще пять участков общей площадью почти 6 гектаров, стоимостью около 700 000 гривен, также выбыли из государственной собственности в результате подделки документов, удостоверяющих право частной собственности на них. В дальнейшем на указанных землях обустроен водный объект, а именно стал для рыбохозяйственных нужд.

По факту дело 24 ноября текущего года прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190, ч. Ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

По аналогичным фактам, в ноябре 2016 года прокуратурой области и Хмельницкой местной прокуратурой зарегистрировано еще два уголовных производства.

Установлено, что в результате злоупотреблений должностных лиц Каменец-Подольского и Хмельницкого районных отделов земельных ресурсов, а также одного из сельских советов Каменец-Подольского района, из государственной собственности незаконно выбыли земельные участки водного фонда, один из которых площадью 8 гектаров стоимостью свыше 700 000 гривен, а другой - 5 гектаров стоимостью почти 2 миллиона гривен.