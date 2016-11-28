На Хмельниччині землі водного фонду незаконно передали у приватну власність
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Хмельниччині посадовці незаконно передали у приватну власність землі водного фонду на території Гелетинецької сільської ради Хмельницького району. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Встановлено, що службові особи одного із відділів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, достовірно знаючи, що земельні ділянки площею понад 9 гектарів вартістю більше мільйона гривень є землями водного фонду і не можуть передаватись у приватну власність, підробили документи щодо їх належності до земель сільськогосподарського призначення та надали 5 громадянам для ведення особистого селянського господарства.
У межах цих самих земель ще п'ять ділянок загальною площею майже 6 гектарів, вартістю близько 700 тисяч гривень, також вибули з державної власності внаслідок підроблення документів, що посвідчують право приватної власності на них. В подальшому на зазначених землях облаштовано водний об’єкт, а саме став для рибогосподарських потреб.
За фактом справи 24 листопада поточного року прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
За аналогічними фактами, в листопаді 2016 року прокуратурою області та Хмельницькою місцевою прокуратурою зареєстровано ще два кримінальні провадження.
Встановлено, що внаслідок зловживань службових осіб Кам’янець-Подільського та Хмельницького районних відділів земельних ресурсів, а також однієї із сільських рад Кам’янець-Подільського району, з державної власності незаконно вибули земельні ділянки водного фонду, одна з яких площею 8 гектарів вартістю понад 700 тисяч гривень, а інша — 5 гектарів вартістю майже 2 мільйони гривень.