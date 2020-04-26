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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 37199 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Хмельницкой области во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины

В Хмельницкой области во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины

Киев  •  УНН

 • 17638 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Хмельницкой области во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 54-летнего мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"26 апреля в 1:39 на пункт связи службы спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Новоградского в городе Шепетовка в Хмельницкой области. На место вызова немедленно прибыло дежурное отделение пожарных 21 Государственной пожарно-спасательной части. При осуществлении разведки и ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 54-летнего мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Указано, что пожар локализован на площади 96 кв.м. в 1:51 и ликвидирован в 1:59.

"Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Черниговской области установили причину пожара, в котором погибли три человека.

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