На Хмельниччині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На Хмельниччині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 54-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
“26 квітня о 1:39 на пункт зв’язку Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Новоградська в місті Шепетівка, що на Хмельниччині. До місця виклику негайно прибуло чергове відділення вогнеборців 21 Державної пожежно-рятувальної частини. Під час здійснення розвідки та ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 54-річного чоловіка без ознак життя”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що пожежу локалізували на площі 96 кв.м. о 1:51 і ліквідували о 1:59.
“Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальних печей та димарів”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на Чернігівщині встановили причину пожежі, у якій загинуло троє осіб.