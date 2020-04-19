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На Чернігівщині попередньо встановили причину пожежі, в якій загинуло троє осіб

На Чернігівщині попередньо встановили причину пожежі, в якій загинуло троє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Поліція Чернігівщини розслідує обставини пожежі, в якій загинули троє осіб. Попередньо причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем одного з членів родини, який курив у ліжку. За фактом загибелі людей поліція відкрила кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Так, повідомляється, що близько п’ятої ранку 18 квітня до рятувальників надійшла інформація про пожежу будинку в приватному господарстві у селі Ховми Борзнянського району. За годину вогнеборці ліквідували пожежу і виявили в будинку тіла подружжя та їх дорослого сина.

Слідчо-оперативна група Борзнянського відділення поліції, яка прибула на місце події, провела першочергові слідчі заходи. Попередньо причиною пожежі стала необережність під час куріння в ліжку одного з чоловіків.

За результатами судово-медичної експертизи, усі члени родини загинули внаслідок гострого отруєння окисом вуглецю. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей). Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося в УНН, раніше у ДСНС повідомили, що о 06:10 18 квітня пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 80 м2.

До гасіння пожежі залучалося 10 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 5 людей особового складу та 1 одиниця техніки.

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