На Чернігівщині внаслідок пожежі загинули троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні о 4:50 у с. Ховми Борзнянського району Чернігівської області в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 06:10 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 80 м2.
До гасіння пожежі залучалося 10 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 5 людей особового складу та 1 одиниця техніки.
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