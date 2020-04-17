У Львові горів корпус психіатричної лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Корпус психіатричної лікарні горів у Львові. Як повідомляє "Гал-інфо", внаслідок пожежі в недіючому корпусі психіатричної лікарні ніхто не постраждав, передає УНН.
Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, сьогодні виникла пожежа в недіючому корпусі Львівської обласної психіатричної лікарні.
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Займання ліквідували. Постраждалих немає.
Причини та обставини події встановлюють.