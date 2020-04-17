Во Львове горел корпус психиатрической больницы

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 12338 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 18177 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 28124 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 56980 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 96739 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104474 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130240 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130064 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Актуальное
Во Львове горел корпус психиатрической больницы

Во Львове горел корпус психиатрической больницы

Киев  •  УНН

 • 13218 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Корпус психиатрической больницы горел во Львове. Как сообщает "Гал-инфо", в результате пожара в недействующем корпусе психиатрической больницы никто не пострадал, передает УНН.

Как сообщили в городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, сегодня возник пожар в недействующем корпусе Львовской областной психиатрической больницы.

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Возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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