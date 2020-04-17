Во Львове горел корпус психиатрической больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Корпус психиатрической больницы горел во Львове. Как сообщает "Гал-инфо", в результате пожара в недействующем корпусе психиатрической больницы никто не пострадал, передает УНН.
Как сообщили в городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, сегодня возник пожар в недействующем корпусе Львовской областной психиатрической больницы.
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Возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.