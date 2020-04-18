В Черниговской области в результате пожара погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня в 4:50 в с. Ховмы Борзнянского района Черниговской области в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 6:10 пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 80 м2.
К тушению пожара привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Напомним, во Львове горел корпус психиатрической больницы.