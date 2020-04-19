В Черниговской области предварительно установили причину пожара, в котором погибли три человека

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 35834 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 80205 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101939 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128180 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128794 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121723 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Черниговской области предварительно установили причину пожара, в котором погибли три человека

В Черниговской области предварительно установили причину пожара, в котором погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 13939 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Полиция Черниговской области расследует обстоятельства пожара, в котором погибли три человека. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из членов семьи, который курил в постели. По факту гибели людей полиция открыла уголовное производство, передает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Так, сообщается, что около пяти утра 18 апреля к спасателям поступила информация о пожаре дома в частном хозяйстве в селе Ховмы Борзнянского района. Через час пожарные ликвидировали пожар и обнаружили в доме тела супругов и их взрослого сына.

Следственно-оперативная группа Борзнянского отделения полиции, прибывшего на место происшествия, провела первоочередные следственные мероприятия. Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении в постели одного из мужчин.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, все члены семьи погибли в результате острого отравления окисью углерода. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось в УНН, ранее в ГСЧС сообщили, что в 06:10 18 апреля пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 80 м2.

К тушению пожара привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 5 человек личного состава и 1 единица техники.

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