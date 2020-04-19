В Черниговской области предварительно установили причину пожара, в котором погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Полиция Черниговской области расследует обстоятельства пожара, в котором погибли три человека. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из членов семьи, который курил в постели. По факту гибели людей полиция открыла уголовное производство, передает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Так, сообщается, что около пяти утра 18 апреля к спасателям поступила информация о пожаре дома в частном хозяйстве в селе Ховмы Борзнянского района. Через час пожарные ликвидировали пожар и обнаружили в доме тела супругов и их взрослого сына.
Следственно-оперативная группа Борзнянского отделения полиции, прибывшего на место происшествия, провела первоочередные следственные мероприятия. Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении в постели одного из мужчин.
По результатам судебно-медицинской экспертизы, все члены семьи погибли в результате острого отравления окисью углерода. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось в УНН, ранее в ГСЧС сообщили, что в 06:10 18 апреля пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 80 м2.
К тушению пожара привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 5 человек личного состава и 1 единица техники.