В Хмельницкой области на 15 лет осудили мужчину, который убил своего знакомого

"Сотрудниками прокуратуры Хмельницкой области в суде доказана вина жителя Хмельницкого района в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования, в июле 2018 года 30-летний мужчина, руководствуясь корыстными мотивами, договорился со своим знакомым, чтобы тот отвез его домой в село Волица. По дороге пассажир начал угрожать водителю пистолетом и даже заставил его позвонить родственникам и попросить, чтобы они перечислили разбойнику средства.

Находясь в лесополосе вблизи села Малашевцы Хмельницкого района, с целью завладения имуществом потерпевшего, злоумышленник убил мужчину выстрелами в голову. Тело убитого он спрятал в кустах и на его автомобиле поехал в Хмельницький.

Чтобы скрыть следы преступления, найденный в салоне автомобиля мобильный телефон потерпевшего он выбросил по дороге, а паспорт и документы на транспортное средство уничтожил. Кроме того, использованное оружие, которое было изготовлено путем переработки самодельным способом, он в тот же день продал.

Обвинителями в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья человека, и с причинением тяжких телесных повреждений), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего), ч. 3 ст. 357 (незаконное завладение паспортом и другими важными личными документами) УК Украины.

Приговором Хмельницкого горрайонного суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, суд в Киеве признал мужчину виновным в жестоком убийстве знакомого и вынес ему приговор - пожизненное лишение свободы.