На Хмельниччині на 15 років засудили чоловіка, який вбив свого знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. До 15 років ув’язнення засуджено мешканця Хмельницького району, який вбив свого знайомого та заволодів його автомобілем. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Хмельниччини.
"Працівниками прокуратури Хмельницької області в суді доведено вину мешканця Хмельницького району у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів", - йдеться в повідомленні.
За результатами досудового розслідування, у липні 2018 року 30-річний чоловік, керуючись корисливими мотивами, домовився із своїм знайомим, щоб той відвіз його додому в село Волиця. Дорогою пасажир почав погрожувати водію пістолетом і навіть змусив його зателефонувати родичам та попросити, аби вони перерахували розбійнику кошти.
Перебуваючи у лісосмузі поблизу села Малашівці Хмельницького району, з метою заволодіння майном потерпілого, зловмисник вбив чоловіка пострілами в голову. Тіло вбитого він заховав у кущах та на його автомобілі поїхав у Хмельницький.
Щоб приховати сліди злочину, знайдений у салоні автомобіля мобільний телефон потерпілого він викинув по дорозі, а паспорт та документи на транспортний засіб знищив. Окрім того, використану зброю, яку було виготовлено шляхом переробки саморобним способом, він того ж дня продав.
Обвинувачами в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, та із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого), ч. 3 ст. 357 (незаконне заволодіння паспортом та іншими важливими особистими документами) КК України.
Вироком Хмельницького міськрайонного суду засудженому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, суд у Києві визнав чоловіка винним у жорстокому вбивстві знайомого і виніс йому вирок – довічне позбавлення волі.