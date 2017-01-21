В Хмельницкой области автомобиль Мицубиси столкнулся с Део Ланос. Двое пострадавших - в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Водитель автомобиля Мицубиси, старший следователь Белоцерковского управления полиции ГУ НПУ в Киевской области Артем Авербух, оставив транспортное средство на месте происшествия, скрылся. В результате лобового столкновения пострадали два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в СК ГУНП в Хмельницкой области.
"ДТП произошло около 14:30 на автодороге Ровно-Староконстантинов. По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Мицубиси Паджеро выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Дэу Ланос. 36-летнего водителя автомобиля Део Ланос с травмами разной степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение Шепетовской ЦРБ. Водитель автомобиля Мицубиси скрылся с места происшествия, оставив на месте ДТП автомобиль, в котором находилась потерпевшая в результате ДТП 37-летняя женщина. Пострадавшая доставлена в травматологическое отделение Шепетовской центральной районной больницы. Состояние водителя врачи оценивают как тяжелое стабильное", - отметили в полиции.
Резонансную информацию об этом ДТП обнародовал нардеп Игорь Мосийчук в сети ФБ. По информации И.Мосийчука, за рулем автомобиля Мицубиси Паджеро находился старший следователь Белоцерковского управления полиции ГУ НПУ в Киевской области. Он вместе с пассажирами, отцом и товарищем, оставили автомобиль на месте ДТП с травмированной пассажиркой в салоне и исчезли в неизвестном направлении.
"Сегодня мой товарищ Андрей Давыденко, ехал за рулем своего автомобиля Ланос по дороге Городище-Ровно-Староконстантинов. Неподалеку Изяславского перекрестка в направлении Хмельницкого произошла страшная авария, виновник которой - водитель Мицубиси Паджеро, вылетевший на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с Ланосом", - сообщил депутат.
Как сообщил политик, водителем автомобиля Мицубиси оказался Артем Авербух, который работает старшим следователем Белоцерковского управления полиции в Киевской области.
По словам И.Мосийчука, вызвав аварию, А.Авербух, вместе с пассажирами, своим отцом и другом, скрылись с места происшествия.
"Они даже не пытались оказать помощь истекающему кровью, втратившиму сознание Андрею Давыденко. При этом в своем авто они также бросили на произвол судьбы пострадавшую в результате аварии пассажирку Грищенко, получившую многочисленные переломы", - написал депутат.
Сейчас пострадавших водителя и женщину госпитализировали. Состояние Андрея Давыденко тяжелое, врачи борются за его жизнь.
Информацию относительно водителя и владельца автомобиля Мицубиси корреспонденту УНН в полиции области не предоставили.
Мицубиси забрали на штрафплощадку.
"В настоящее время проводится досудебное расследование по ч.1 ст.286 УК. Устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП "- отметили в СК ГУНП в Хмельницкой области.