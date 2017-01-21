В Хмельницкой области автомобиль Мицубиси столкнулся с Део Ланос. Двое пострадавших - в больнице

ukru
15:33 • 69297 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 100131 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 102541 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 125038 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 110168 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118693 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129426 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140012 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144388 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132293 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 101857 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 109041 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 119548 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 101897 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 84821 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 69288 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 48027 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 84821 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 125034 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 163065 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 134390 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142802 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147875 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146561 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150067 просмотра
Актуальное
В Хмельницкой области автомобиль Мицубиси столкнулся с Део Ланос. Двое пострадавших - в больнице

В Хмельницкой области автомобиль Мицубиси столкнулся с Део Ланос. Двое пострадавших - в больнице

Киев • УНН

 • 12721 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Водитель автомобиля Мицубиси, старший следователь Белоцерковского управления полиции ГУ НПУ в Киевской области Артем Авербух, оставив транспортное средство на месте происшествия, скрылся. В результате лобового столкновения пострадали два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в СК ГУНП в Хмельницкой области.

"ДТП произошло около 14:30 на автодороге Ровно-Староконстантинов. По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Мицубиси Паджеро выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Дэу Ланос. 36-летнего водителя автомобиля Део Ланос с травмами разной степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение Шепетовской ЦРБ. Водитель автомобиля Мицубиси скрылся с места происшествия, оставив на месте ДТП автомобиль, в котором находилась потерпевшая в результате ДТП 37-летняя женщина. Пострадавшая доставлена ​​в травматологическое отделение Шепетовской центральной районной больницы. Состояние водителя врачи оценивают как тяжелое стабильное", - отметили в полиции.

Резонансную информацию об этом ДТП обнародовал нардеп Игорь Мосийчук в сети ФБ. По информации И.Мосийчука, за рулем автомобиля Мицубиси Паджеро находился старший следователь Белоцерковского управления полиции ГУ НПУ в Киевской области. Он вместе с пассажирами, отцом и товарищем, оставили автомобиль на месте ДТП с травмированной пассажиркой в ​​салоне и исчезли в неизвестном направлении.

"Сегодня мой товарищ Андрей Давыденко, ехал за рулем своего автомобиля Ланос по дороге Городище-Ровно-Староконстантинов. Неподалеку Изяславского перекрестка в направлении Хмельницкого произошла страшная авария, виновник которой - водитель Мицубиси Паджеро, вылетевший на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с Ланосом", - сообщил депутат.

Как сообщил политик, водителем автомобиля Мицубиси оказался Артем Авербух, который работает старшим следователем Белоцерковского управления полиции в Киевской области.

По словам И.Мосийчука, вызвав аварию, А.Авербух, вместе с пассажирами, своим отцом и другом, скрылись с места происшествия.

"Они даже не пытались оказать помощь истекающему кровью, втратившиму сознание Андрею Давыденко. При этом в своем авто они также бросили на произвол судьбы пострадавшую в результате аварии пассажирку Грищенко, получившую многочисленные переломы", - написал депутат.

Сейчас пострадавших водителя и женщину госпитализировали. Состояние Андрея Давыденко тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Информацию относительно водителя и владельца автомобиля Мицубиси корреспонденту УНН в полиции области не предоставили.

Мицубиси забрали на штрафплощадку.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по ч.1 ст.286 УК. Устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП "- отметили в СК ГУНП в Хмельницкой области.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы