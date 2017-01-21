На Хмельниччині автомобіль Mitsubishi Pajero зіткнувся з Daewoo Lanos, двоє постраждалих госпіталізовано

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Водій автомобіля Міцубісі втік. Внаслідок лобового зіткнення постраждало двоє людей. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.

“ДТП відбулась близько 14:30 на автодорозі Рівне-Старокостянтинів. За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Міцубісі Паджеро виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автомобілем Део Ланос. 36-річного водія автомобіля Део Ланос з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до реанімаційного відділення Шепетівської ЦРЛ. Водій автомобіля Міцубісі втік з місця пригоди, залишивши на місці ДТП автівку, в якій знаходилась потерпіла внаслідок ДТП 37-річна жінка. Потерпілу доставлено до травматологічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні. Стан водія лікарі оцінюють як важкий стабільний”, — зазначили у поліції.

Резонансну інформацію щодо цього ДТП оприлюднив нардеп Ігор Мосійчук у мережі ФБ. За інформацією І.Мосійчука, за кермом автомобіля Міцубісі Паджеро перебував старший слідчий Білоцерківського управління поліції ГУ НПУ у Київській області. Він разом із пасажирами, батьком і товаришем, залишили автомобіль на місці ДТП із травмованою пасажиркою в салоні і зникли в невідомому напрямку.

“Сьогодні мій товариш Андрій Давиденко, їхав за кермом свого автомобіля Ланос по дорозі Городище-Рівне-Староконстянтинів. Неподалік Ізяславського перехрестя в напрямку Хмельницького сталось страшна аварія, винуватець якої — водій Міцубісі Педжеро, що вилетів на зустрічну смугу і на великій швидкості зіткнувся із Ланосом”, — повідомив депутат.

Як повідомив політик, водієм автомобіля Міцубісі виявився Артем Авербух, котрий працює старшим слідчим Білоцерківського управління поліції у Київській області.

За словами І.Мосійчука, спричинивши аварію, А.Авербух, разом із пасажирами, своїм батьком та другом, втекли з місця події.

“Вони навіть не намагались надати допомогу стікаючому кров’ю, втратившиму свідомість Андрію Давиденко. При цьому в своєму авто вони також кинули напризволяще постраждалу внаслідок аварії пасажирку Грищенко, що отримала чисельні переломи”, — написав депутат.

Наразі постраждалих водія і жінку госпіталізували. Стан Андрія Давиденка важкий, лікарі боряться за його життя.

Інформацію щодо водія і власника автомобіля Міцубісі кореспонденту УНН у поліції області не надали.

Міцубісі забрали на арештмайданчик.

“Наразі проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.286 ККУ. Встановлюються всі деталі і обставини ДТП” — зазначили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.

 

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