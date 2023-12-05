На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения из-за атак России

В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения за сутки. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 490 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, БПЛА и авиации, из них - 1 ракетный.

По городу Херсон враг выпустил 22 снаряда.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; кинотеатр, дошкольное учебное заведение, территорию предприятия, а также приют для животных в Херсоне; предприятие в Бериславском районе.

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