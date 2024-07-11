Киев • УНН
В Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на спасателей, которые тушили пожар в Белозерской общине.
Оккупанты утром 11 июля сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль спасателей, которые тушили пожар в Белозерской общине Херсонской области. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Пожар возник в результате вражеского обстрела на территории Белозерской территориальной громады. Во время его ликвидации оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство на автомобиль пожарных.
Отмечается, что спасатели успели зайти в безопасное место, никто из личного состава никто не пострадал.
В общем, в течение суток чрезвычайники ликвидировали 31 пожар вызванный вражескими обстрелами: горели жилые дома, хозяйственные постройки, нежилые здания, автомобили и складские помещения,
Также ликвидирован 21 пожар в экосистемах общей площадью 35,3 га.
Напомним
В Херсонской области за минувшие сутки из-за агрессии оккупантов 1 человек погиб, еще 2 человека получили ранения.
По информации, военные террористы рф попали в объект критической инфраструктуры, админздание, агропромышленные предприятия; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности в многоэтажку и 14 частных домов.