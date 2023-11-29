На Херсонщине нанесли удар по зданию, где проходило совещание оккупантов: есть погибшие - ЦНС
Киев • УНН
Силы обороны нанесли удар по зданию в Юбилейном на Херсонщине, в результате которого погибли пятеро оккупантов.
Во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области Силы обороны благодаря информации от подполья ударили по зданию, где проходило совещание оккупантов. Известно о пяти погибших. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Вчера 28.11.2023, благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. В результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных чиновников
В свою очередь, издание Astra пишет, что в здании, которое подверглось обстрелу, располагался отдел так называемой "полиции", созданный оккупантами.
Во время удара там погибло четверо полицейских, 17 получили ранения, утверждает Astra.
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На Херсонщине нанесли удар по зданию, где проходило совещание оккупантов: есть погибшие - ЦНС
Силы обороны нанесли удар по зданию в Юбилейном на Херсонщине, в результате которого погибли пятеро оккупантов.
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