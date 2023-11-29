На Херсонщине нанесли удар по зданию, где проходило совещание оккупантов: есть погибшие - ЦНС

Во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области Силы обороны благодаря информации от подполья ударили по зданию, где проходило совещание оккупантов. Известно о пяти погибших. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Вчера 28.11.2023, благодаря информации, которую предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. В результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных чиновников - говорится в сообщении ЦНС.

В свою очередь, издание Astra пишет, что в здании, которое подверглось обстрелу, располагался отдел так называемой "полиции", созданный оккупантами.

Во время удара там погибло четверо полицейских, 17 получили ранения, утверждает Astra.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Токмаке "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты - Федоров