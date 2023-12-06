На Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 человека, еще 7 - получили ранения

Из-за российской агрессии на Херсонщине погибли 3 человека, еще 7 - получили ранения. Армия РФ 101 раз обстреляла область за сутки. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 101 обстрел, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них - 3 "Shahed".

По городу Херсон враг выпустил 31 снаряд.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Херсоне; гуманитарный склад, медицинское учреждение и территорию тракторной бригады в Бериславском районе.

Дополнение

Российские войска 5 декабря, обстреляли Херсон. По предварительным данным в результате атаки два человека погибли, еще один получил ранения.