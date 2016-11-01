На Херсонщине остановлена ​​деятельность более 20 нелегальных АЗС - прокурор области

"В настоящее время, с участием более 60 оперативно-следственных работников проводятся обыски в более чем 20 местах продажи топлива.

Продолжаются другие первоочередные следственные действия, с результатами которых община области ознакомится в ближайшее время! ", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, масштабы нелегального рынка топлива в Украине поражают .

Также напомним, эксперт Г.Рябцев отметил, что расцвет фальсифицированного рынке топлива "подогревается" определенной заинтересованностью в этом со стороны местных чиновников .

"На местах существует заинтересованность в сохранении нынешнего состояния дел. То есть все знают, что этот нелегальный рынок есть, все знают, сколько прибыли от него получают, но значительно лучше получать от владельцев таких АЗС взятки, чем с ними воевать ", - добавил он.

При этом, штраф за работу нелегальной АЗС в 5 раз меньше ее суточной выручку .