На Херсонщині зупинено діяльність більше 20 нелегальних АЗС - прокурор області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прокуратурою Херсонської області вперше зупинено діяльність одразу більше 20 нелегальних АЗС на території області, які в обхід державної скарбниці здійснювали незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами сумнівної якості. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прокурор області Віталій Тригубенко, передає УНН.
“На цей час, за участю більш ніж 60 оперативно-слідчих працівників проводяться обшуки у понад 20 місцях продажу палива.
Тривають інші першочергові слідчі дії, з результатами яких громада області ознайомиться вже найближчим часом!”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, масштаби нелегального ринку пального в Україні вражають.
Також нагадаємо, експерт Г.Рябцев зазначив, що розквіт фальсифікованого ринку пального “підігрівається” певною зацікавленістю у цьому збоку місцевих чиновників.
“На місцях існує зацікавленість у збереженні нинішнього стану спав. Тобто всі знають, що цей нелегальний ринок є, всі знають, скільки прибутків від нього отримують, але значно краще отримувати від власників таких АЗС хабарі, аніж з ними воювати”, — додав він.
При цьому, штраф за роботу нелегальної АЗС у 5 разів менший за її добову виручку.